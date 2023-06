Turistas vagam nus após consumir bebida alucinógena

Três turistas, duas mulheres e um homem, foram vistos perambulando nus, na semana passada, por ruas da cidade de Caldas (Antioquia), na Colômbia, após tomarem uma bebida alucinógena.

De acordo com o jornal ‘El Tiempo’, a bebida consumida pelos estrangeiros é chamada de yagé, conhecida por ter efeitos psicoativos.

Os turistas ficaram tremendo incontrolavelmente enquanto eram atendidos na rua pelos serviços de emergência.

Os três foram levados para um centro médico próximo, onde foram submetidos a tratamento para a ingestão de yagé. As circunstâncias da nudez não foram esclarecidas. Não há atualização sobre o estado de saúde e psicológico do grupo.

Vídeos registrando os três caminhando sem roupa viralizaram na Colômbia.

“Yagé deve ser tomado com respeito, com pessoas idôneas e especializadas, não com quem o oferece por aí”

, postou um internauta em rede social.