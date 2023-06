Mega Millions sorteia R$ 1,7 bilhão nesta sexta-feira

A loteria americada Mega Millions sorteará nesta sexta-feira (30), o prêmio de US$ 368 milhões, ou seja, mais de R$ 1,7 bilhão. O serviço disponibilizou a compra de bilhetes online, dando oportunidade aos brasileiros que desejam tentar a sorte.

De acordo com as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar e concorrer ao prêmio. Para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deverá sair do território americano, por isso, os comprovantes dos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos e os apostadores recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

A rede de loteria também informou que se o apostador ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na conta bancária. Se o apostador vencer o grande prêmio, a empresa arcará com todas as despesas da viagem para receber a gratificação.

A aposta pode ser feita do site Mega Millions da TheLotter. Os bilhetes custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a comissão que o site cobra por seu serviço de courrier.

*Com informações do Terra