Professora é demitida de escola após respostas de alunos viralizarem na internet

Brasileira, de 28 anos, é professora do primário em Portugal

A professora brasileira Fernanda Nunes, 28 anos postou um vídeo em suas redes sociais mostrando as respostas dos seus alunos portugueses sobre o que eles sabiam sobre o Brasil.

No vídeo a docente pergunta aos alunos o que eles sabiam do Brasil, de sua terra natal, os responsáveis pelas crianças pediram a demissão da professora pela exposição do conteúdo.

O vídeo que viralizou nas redes sociais foi excluído da conta da professora é possível ver somente o rosto de Fernanda, reagindo a voz de fundo dos alunos respondendo o que eles sabiam sobre o nosso país. Mesmo tomando cuidado para não expor o rosto das crianças com idade entre 6 anos e 7 anos, os pais ficaram irritados e recorreram à direção da instituição que demitiu a professora.

As respostas surpreenderam, um aluno mencionou “ladrões” e outro disse “pobres”. No vídeo de desculpas, a professora revelou que a escola decidiu não tê-la de volta devido à reação dos pais. Ela lamentou não ter tido a oportunidade de se despedir das crianças.

Após a demissão e toda a repercussão do caso Nunes, gravou um vídeo em suas redes sociais para comentar sobre o tema “Eu só vim pra pedir desculpa mesmo, pra avisar que eu vou tirar todos os vídeos do ar, porque a minha intenção não foi ofender ninguém, […], não foi criar uma guerra política… São crianças que eu acho extremamente criativas e, enfim, eu vivi coisas maravilhosas dentro daquela escola, com aquelas crianças e eu quis compartilhar isso […]”, declara Fernanda.

⚠️ Professora brasileira é demitida após viralizar com vídeo polêmico no TikTok. pic.twitter.com/QQ7Okwvip8 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 28, 2023

*Com informações do site Terra

