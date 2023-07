Caprichoso encerra a primeira noite do 56º Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM) – Com o tema “Ancestralidade: a semente das nossas lutas”, como parte inicial do projeto “O Brado do Povo Guerreiro”, o Caprichoso encerrou a primeira noite de competição no Bumbódromo, na madrugada deste sábado (1).

O Boi da Francesa e do Palmares encantou o público azul e branco, deixando satisfeito o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, que destacou o investimento do Governo do Amazonas como fundamental para a realização do espetáculo.

“A cada ano que passa, nós nos superamos, e isso ocorre graças ao investimento do Governo do Amazonas e dos patrocinadores do Festival. O Caprichoso veio mostrar que está trabalhando seriamente”, afirmou Jender.

A apresentação prestou homenagem aos antepassados, exaltando as raízes ancestrais do povo Caprichoso. A expectativa do Boi da Estrela é conquistar o bicampeonato.

“O Festival está muito bonito, é um espetáculo. O Caprichoso está sempre buscando inovar, sempre fazendo grandes apresentações, e este ano não está sendo diferente”, afirmou o Amo do Boi Caprichoso, Prince do Boi.

A torcedora azulada, Cristine Rodrigues, 43, foi a primeira na fila da galera. A autônoma está confiante no título de bicampeão.

“O Caprichoso nos mostrou nos ensaios, desde o início da temporada, que estava muito ensaiado, muito organizado, e ele provou na primeira noite o que vinha mostrando durante toda a temporada”, disse a torcedora.

Destaque

Nesta primeira noite, os pontos altos da apresentação foram a entrada da cunhã-poranga, Marciele Albuquerque, que evoluiu com a toada “Guerreira das Lutas”, a evolução da tribo coreografada com a participação do pajé Erick Beltrão ao som de “Yreruá – Festa do Guerreiro”, e a evolução do item com a toada “Maraka’yp”, que encerrou a apresentação.

Para levar o boi à arena, foram construídas 12 alegorias para as três noites de apresentação, além de um módulo aéreo com um guindaste de 500 toneladas e 22 metros de altura, considerado um dos maiores do Brasil.

