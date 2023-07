Wilson Lima prestigia abertura do Festival de Parintins e afirma que trabalha para ampliar festa

Parintins (AM) – Acompanhado de ministros de Estado e outras autoridades, o governador Wilson Lima prestigiou a abertura do 56º Festival Folclórico de Parintins, na noite de sexta-feira (30), e afirmou que o governo trabalha para continuar elevando o nível do Festival, ampliando o alcance da festa dentro e fora do país. Para o Festival deste ano, o Governo do Estado destinou às duas agremiações recursos no valor de R$ 12 milhões, sendo R$ 6 milhões para cada boi-bumbá.

No intervalo das apresentações dos bumbás de Parintins, Wilson Lima conversou com a imprensa ao lado das ministras Daniela Cardoso (Turismo), Margareth Menezes (Cultura) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas); além do governador do Pará, Helder Barbalho; do deputado federal Saullo Vianna; do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade; do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo; e do diretor de relações governamentais da Coca-Cola, Vitor Bica.

“A gente tem feito um esforço muito grande, desde 2019, para colocar o Festival em um outro patamar. E tudo o que a gente tem visto aqui tem mostrado o quanto o estado do Amazonas é incomparável. E quando falo incomparável não estou falando de ser melhor que ninguém, porque aqui a grandiosidade do estado do Amazonas vai desde sua complexidade, sua dificuldade na logística, mas também passa pela sua fauna, flora e, também, pela sua exuberância”, afirmou Lima.

O governador do Amazonas ressaltou que o Festival está baseado em quatro pilares: Cultura, Turismo, Sustentabilidade e Emprego e Renda. “Aqui a gente trabalha para mostrar para o mundo que é possível sim a gente desenvolver, a gente gerar emprego e renda, sem desmatar, que o homem da floresta sabe como fazer isso”, frisou.

Wilson Lima também citou novidades experimentadas nesta edição, como a realização da Festa dos Visitantes no Bumbódromo, com a presença de 20 mil pessoas “sem intercorrências”, e o Turistródomo, na praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, além de projetos como o “Recicla, Galera”, com apoio da Coca-Cola.

Investimentos

Representando o Governo Federal, as ministras prometeram investimentos para as próximas edições do Festival de Parintins. “Certamente, governador, vamos fazer o possível para ano que vem mostrar para o Brasil inteiro esse espetáculo de Parintins”, declarou Margareth Menezes.

“Com o pedido do governador, o Ministério do Turismo conseguiu aportar um recurso para poder contribuir com essa grande festa”, disse Daniela. “O que mais me alegrou aqui foi ver a valorização dos povos indígenas da Amazônia retratada em ambos os bois”, completou Sônia Guajajara.

Reconhecimentos

Ainda na coletiva, o governador Wilson Lima apresentou os novos troféus que serão entregues para primeiro e segundo lugar, uma obra do artista Lucijones Cursino Monteiro, que substituiu madeira por fibra de vidro; e também anunciou que o número de troféus aumentou de quatro para 24, 12 para cada bumbá, contemplando todos os itens individuais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ministra Margareth Menezes conhece Parintins e destaca representatividade do Festival Folclórico

Garantido exalta todas as vidas e sua própria história no Festival de Parintins 2023

Parintins 2023: Sejusc atua em operação fluvial da Marinha do Brasil