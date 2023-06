Caprichoso arrasta multidão no ‘Boi de Rua’ em Parintins, no AM

Manaus (AM) – A menos de uma semana do 56º Festival Folclórico de Parintins, o bumbá Caprichoso levou milhares de pessoas às ruas de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), no Boi de Rua, um dos eventos mais tradicionais da temporada.

A concentração começou por volta das 19h30, no Curral Zeca Xibelão, de onde os torcedores saíram para percorrer as ruas da cidade, sob o comando do apresentador Edmundo Oran, o amo do boi, Prince do Caprichoso, e o levantador de toadas, Patrick Araújo, acompanhados da Marujada de Guerra.

Tradição

Foto: Lucas Silva/ Secom

Com toadas atuais e antigas, os torcedores azulados cantaram do início ao fim, declarando seu amor pelo Caprichoso. A professora Klirley Carla relatou que vai ao evento todos os anos e destacou a importância da festa para os apaixonados pelo Boi da Estrela.

“Para nós, é muito importante, pois reúne toda a nação azul e branca. Somos apaixonados pelo Caprichoso, então hoje estou aqui, com toda a minha família, para prestigiar o Azul” , disse a professora.

O pajé Erick Beltrão afirmou que o Boi de Rua representa um momento de comemoração.

“Este momento é para comemorar o nosso trabalho concluído. O Caprichoso está pronto e, se Deus quiser, iremos festejar esse bicampeonato “ , enfatizou Erick.

Uma das integrantes do Conselho de Artes do Caprichoso, Socorrinha Carvalho, lembrou que o Boi de Rua também é um momento para resgatar uma antiga tradição.

“O Boi de Rua é o resgate de nossa tradição. Foi nas ruas que os bois começaram, com pessoas da comunidade. É um resgate de nossa ancestralidade voltando para brincar. É como se estivéssemos voltando no tempo” , afirmou Socorrinha.

