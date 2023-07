São Paulo vence Fluminense por 1 a 0 com direito a lei do ex

O São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (1), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo.

São Paulo chegou à vitória após bom segundo tempo. Depois de uma etapa inicial morna, o Tricolor se impôs e chegou ao gol no fim. O goleiro Fábio, do Fluminense, foi mal no lance depois de defesas importantes.

O primeiro tempo de São Paulo e Fluminense foi monótono. Os donos da casa tentaram tomar as rédeas do jogo, mas tiveram pouquíssima criatividade. Os cariocas não conseguiram puxar contra-ataques.

O único momento de “emoção” foi discussão entre Luciano e Felipe Melo, controlada pelo árbitro Anderson Daronco. Na única chance clara, Arboleda cabeceou para defesa de Fábio, mas estava impedido.

A etapa final, em compensação, teve cenário diferente. O São Paulo conseguiu se impor e afundou o Fluminense na defesa. O time do suspenso Fernando Diniz, que precisou assistir da televisão, esteve irreconhecível, longe de sua postura normalmente ofensiva.

O Tricolor conseguiu encontrar espaços na defesa do Fluminense e teve grande chance com Juan. Ele recebeu em profundidade, cara a cara com Fábio, e parou no goleiro. Minutos depois, em rara chegada, o Fluminense fez Rafael trabalhar em boa cabeçada de Thiago Santos após escanteio.

No fim, quando o jogo caminhava para o empate, o São Paulo achou o gol com o iluminado Luciano, em finalização fraca, mas colocada, que contou com a “ajuda” do goleiro Fábio. A jogada teve cruzamento de Rafinha e passe de cabeça de David.

*Com informações do Uol

