Jogador é banido do futebol após esquema de manipulação de resultados

O jogador de futebol Marcos Vinicius Alves Barreira, mais conhecido como Romário, ex-Vila Nova, foi banido do futebol por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A notícia foi confirmada na quinta-feira (22), após o jogador participar de um esquema de manipulação de resultados de partidas de futebol quando defendia o Vila Nova.

A multa, anteriormente imputada no valor de R$ 25 mil, foi aumentada para R$ 80 mil, além da solicitação para que a Fifa aceite a decisão em âmbito internacional.

Outro jogador também foi punido. Gabriel Domingos permanecerá suspenso por 720 dias e terá que pagar multa no valor de R$ 80 mil.

De acordo com a justiça, os dois participaram de um esquema de manipulação de resultados no jogo entre Vila Nova e Sport pela edição 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi disputado no dia 6 de novembro.

*Com informações do O Placar

