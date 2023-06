Rogério Ceni diz ‘sim’ e encaminha acerto com gigante do futebol brasileiro

Rogério Ceni, enfim, depois de muito rumor e papo, parece estar bem próximo de acertar com um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Livre, desde passagem, pelo São Paulo, o treinador topa assumir um novo projeto dentro do Brasil.

Rogério Ceni, como treinador de futebol, é conhecido por seu grande trabalho no Fortaleza e no Flamengo. Foi no Leão do Nordeste que ele teve, de fato, sua primeira grande oportunidade. E foi bem, apesar de ter deixado o clube para assumir o Flamengo e, assim, ser campeão Brasileiro, do ano de 2021.

Livre, após a segunda passagem pelo São Paulo, Rogério Ceni está aberto de assumir um novo projeto dentro do futebol brasileiro, depois do mesmo ter recusado uma boa proposta do futebol mexicano. Aberto a um novo desafio, as conversas estão avançadas para que ele volte a ativa.

Rogério Ceni fica mais próximo do Vasco

O nome da vez dentro do Vasco da Gama é de Ceni. O clube carioca busca agir rápido no mercado após a saída de Barbieri e foca em Ceni. A prioridade, segundo o ‘Lance’, é a contratação de um treinador estrangeiro que seja experiente. Todavia, com a falta de opções, Ceni se aproxima cada vez mais do clube.

Na web, a torcida do Vasco se mostra dividida com a forte possibilidade de Ceni assumir o clube. Alguns entendem que é o melhor caminho, outros temem o pior para o clube.

*Com informações do Fanáticos

