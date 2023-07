Dois homens, um de 59 e outro de 47, e uma mulher de 29 anos, foram presos no município de Coari, no interior do Amazonas, por suspeita de furtarem 25 pacotes de sabão em pó, seis odorizadores de ar, dentre outros produtos de limpeza, avaliados em cerca de R$300, de um mercadinho, na sexta-feira (7).

Outros cinco suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento em crimes de posse ilegal de arma e munição e tráfico de drogas.

As prisões foram realizadas pelos policiais militares da Base Fluvial Arpão em conjunto com policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Na manhã de sábado (8), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais da Base Fluvial Arpão, em conjunto com o 5º BPM, prenderam cinco homens com idades entre 19 e 59 anos. Os suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento em crimes de posse ilegal de arma e munição.

Durante o cumprimento da ordem, a polícia encontrou com os suspeitos uma espingarda calibre 16, um rifle calibre 17, 100 munições para calibre 17, uma munição calibre 16, cerca de 670 gramas de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão.

Todos os suspeitos presos foram encaminhados para a 10ª Delegacia Regional de Coari.

*Com informações da assessoria

