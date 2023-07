Presidente Lula deve participar de relançamento do programa Luz para Todos em Parintins

Relançamento do projeto será no dia 28 de julho em obra do linhão de Tucuruí

O programa Luz para Todos será relançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o criador do programa que universaliza a luz elétrica em todo o país. O presidente estará no município de Parintins (distante à 372 quilômetros de Manaus), no dia 28 de julho, para inauguração da obra do linhão de Tucuruí, que conecta o Baixo Amazonas à rede elétrica nacional.

O programa congelado durante o governo Bolsonaro, retorna em 2023 em uma nova versão. A princípio, a viagem do presidente Lula estava prevista para esta semana, na sexta-feira (14), mas devido mudanças na agenda o Planalto alterou a visita para o fim do mês.

O governo ainda fará outros dois anúncios, além do Luz para Todos e da entrega do Linhão. Um dos projetos é a entrega da internet por infovia e o outro no campo ambiental, ainda não foi anunciado.

Ao EM TEMPO, a assessoria da prefeitura de Parintins declarou ainda não ter recebido a confirmação da presença do presidente no município. Mas, o evento segue com a inauguração do projeto que irá abranger as comunidades ribeirinhas do município.

Linhão de Tucuruí

O Linhão de Tucuruí foi licitado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2011, ainda no governo de Dilma Rousseff (PT). Foram 11 anos até a resolução de impasses entre Transnorte, governo federal e indígenas. A linha prevê 720 quilômetros de torres e cabos entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR), com 122 km passando pela reserva Waimiri Atroari.

Luz Para Todos

O Programa Luz para Todos foi instituído no ano 2003 para implementar a universalização do acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. Além das comodidades imediatas proporcionadas pelo acesso à energia elétrica, ela também será o instrumento de desenvolvimento e inclusão social dessa população.

Leia mais:

Prefeitos pedem recursos da União para prevenção de desastres naturais

Valer expõe obras amazônicas em Congresso de Sociologia no Pará

Categoria Ouro do 65° Festival Folclórico do Amazonas inicia nesta sexta-feira