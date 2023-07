Prefeitura de Manaus realiza 1ª Semana Nacional de Conscientização sobre TDAH em escolas municipais

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, até sexta-feira, 14/7, a 1ª Semana Nacional de Conscientização sobre Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), envolvendo alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A programação, coordenada pelo Centro Municipal Sociopsicopedagógico (Cemasp) da Semed, iniciou na segunda-feira passada, 10/7, e contou com materiais audiovisuais, concurso de produção artística e vídeos instrutivos para professores.

A semana foi instituída a partir da lei nº 14.020, de 20 de julho de 2020. A Semed realiza a temática promovendo ações de conscientização com a comunidade escolar sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce do TDAH.

De acordo com a assessora pedagógica, Viviane Figueiredo, a semana tem uma grande importância na rede municipal de ensino, pois trabalha a temática com várias atividades pedagógicas.

“A gente também está pensando na importância de fortalecer o diagnóstico e o tratamento precoce, porque com isso a gente diminui os prejuízos que são muitos significativos quando é tardio para esse aluno e podem também sofrer muitos prejuízos com relação à aprendizagem. A nossa secretária Dulce Almeida tem mostrado uma grande preocupação com relação a esses alunos que apresentam esse quadro de TDAH, porque eles demonstram muito prejuízo com relação à aprendizagem”, disse.

Atividade

A escola municipal José Carlos Martins Mestrinho, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul, com 378 alunos da educação infantil e do 1º ao 5º ano, foi uma das unidades educacionais que tiveram a programação. Para a diretora, o trabalho pedagógico da programação se alia ao que já vem sendo feito com os alunos.

“Dentro da escola, nós percebemos a presença de alunos que apresentam características de TDAH , e isso serve para contribuir para o nosso trabalho, para identificar, para alertamos aos pais e até para os próprios alunos. Essa semana vem contribuir com o nosso trabalho pedagógico, no sentido de observarmos esses alunos de trabalharmos de uma maneira, que atinja ele dentro das características que tem e das limitações”, explicou a diretora da unidade, Vera Aragão.

Para a aluna do 4º ano matutino, Deborah Agatha dos Santos Barbosa, 10 anos, foi um aprendizado participar das atividades. Apesar de não ter muito conhecimento sobre o assunto, ela já presenciou algumas situações na escola.

“Eu aprendi que quem tem TDAH é uma pessoa muito hiperativa, e no vídeo em que ele não ficava quieto, antes o amigo gostava dele, porque era quieto. Não sabia, mas aprendi algo novo e nunca tinha ouvido, e não tinha estudado sobre isso”, confessou.

