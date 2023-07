Filha denuncia pai após participar de palestra sobre abuso sexual no AM

Um homem de 42 anos foi preso na quinta-feira (13), no Careiro da Várzea, por estupro de vulnerável praticado contra a sua filha. A prisão ocorreu em via pública naquele município.

Segundo o delegado David Jordão, o crime ocorreu diversas vezes, nos momentos em que a vítima e o autor ficavam sozinhos na residência onde moravam.

“A adolescente tomou iniciativa para contar sobre os fatos às autoridades após palestras ministradas na escola onde estuda, acerca do combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Com o apoio do Conselho Tutelar do município e da Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), conseguimos reunir provas de que o pai abusou sexualmente da própria filha”, disse.

Conforme o titular, a partir das comprovações, foi possível solicitar a ordem judicial em nome do infrator e efetuar a sua prisão.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

