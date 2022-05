Após palestra, alunas denunciam professor por abuso sexual

Caldazinha (GO) – Uma denúncia de abuso sexual, feita por três estudantes da cidade de Caldazinha – na região metropolitana da capital goiana – contra um professor, foi registrada pelo Conselho Tutelar do município. De acordo com o órgão, elas relataram que o homem teria tocado nos bumbuns, seios e pernas delas.

As denúncias teriam ocorrido cerca de dez dias depois de uma palestra sobre o assunto na escola em que elas estudam, segundo a mãe de uma das alunas, que têm, em média, 10 anos de idade. O caso foi divulgado na última quinta-feira (26).

De acordo com a mulher, a filha criou coragem para falar após uma palestra sobre abuso há alguns dias.

“Depois dessa palestra, as crianças começaram a conversar entre si na escola. Minha filha começou a dizer que um professor abraçou e pegou no bumbum dela. Ela disse que isso já tinha uns dois meses, mas que não me falou por medo de eu tirar ela da escola” , contou a mulher, ao portal G1.

Após os relatos, os conselheiros foram ao colégio e receberam a informação da diretoria de que, horas antes, as meninas haviam contado o que aconteceu à coordenação, e que o professor foi afastado do cargo em seguida.

Ainda segundo o órgão, as mães e filhas foram levadas a uma delegacia e registraram um Boletim de Ocorrência sobre o caso. As estudantes devem ser ouvidas por psicólogas ainda nesta semana.

*Com informações do Metrópoles

