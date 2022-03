Colombiano fica ferido após carro capotar em avenida de Manaus

As rodas do veículo e outras partes soltaram e ficaram espalhadas na avenida

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro, na cor branca, deixou o condutor do veículo, um colombiano de 27 anos, ferido. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10), na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o carro estava em alta velocidade no anel viário Sul, quando o motorista perdeu o controle do automóvel, colidiu com um poste de iluminação e, em seguida, capotou. Devido ao impacto da colisão e o capotamento, as rodas do veículo e outras partes soltaram e ficaram espalhadas na avenida.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista ficou apenas com escoriações pelo corpo e em estado de choque. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

O trânsito no local ficou congestionado devido ao grande fluxo de carros que passam pela avenida, uma das principais vias que liga a zona norte com demais zonas da cidade. A polícia esteve presente para orientar os condutores.

