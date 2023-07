Jorge Aragão é diagnosticado com câncer raro e inicia tratamento em casa

Em nota divulgado em seu perfil no Instagram, o cantor Jorge Aragão. 74 anos, revelou que foi diagnosticado com um linfoma não-Hodkin, um tipo raro de câncer. A nota ainda explicou que o cantor e compositor iniciará imediatamente o tratamento” e que “manterá seus compromissos profissionais à medida que for possível”.

O artista não precisará ficar internado até o momento, realizando os procedimentos em casa.

Veja a nota

“O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”.

Divulgação /Instagram.

CARREIRA

Jorge Aragão da Cruz é um cantor, sambista e compositor, de Padre Miguel, Rio de Janeiro em 1º de março de 1949.

Suas composições fizeram enorme sucesso nas vozes de Alcione, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e Beth Carvalho, entre outros grandes nomes da música brasileira. Aragão é responsável por hits como O show tem que continuar, A Amizade, Papel de pão, Trem das onze, Feitio de paixão e outros.

Leia mais

MC Marcinho é intubado após sofrer parada cardíaca no RJ

Preta Gil relata descoberta de traição e término durante luta contra o câncer: “Dor profunda”

Ícone da MPB, morre João Donato, aos 88 anos