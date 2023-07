MC Marcinho é intubado após sofrer parada cardíaca no RJ

O cantor de funk MC Marcinho sofreu uma parada cardíaca e precisou sem intubado no Hospital Copa d’Or, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (10). A estrela do funk está internada desde o dia 27 de junho para tratar de uma cardiopatia.

O boletim médico divulgado nesta terça-feira (11) informou que Marcinho é portador de cardiopatia e doença renal crônica, sofreu uma parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

Mauro Garcia, irmão do cantor, pediu que os fãs do MC que rezassem pela recuperação de Marcinho.

“Eu queria pedir às pessoas para me ajudaram em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve de intubar. Família é tudo que eu tenho”, pediu em um vídeo.

A assessoria do MC fez uma postagem informando o quadro de saúde estável, porém delicado que o cantor se encontra.

*Com informações da CNN Brasil

