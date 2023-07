Venture Studio amplia negócio em Manaus e projeta abrir 500 empregos até 2024

Manaus (AM) – A Osten Moove, uma das maiores venture studio do Brasil, anuncia a ampliação de operações na região Norte. Com investimento de R$ 20 milhões, a empresa instala a Osten Digital em Manaus e projeta faturar pelo menos R$ 50 milhões e gerar cerca de 500 empregos até o fim de 2024.

Com foco em biotecnologia, a missão é atuar como aceleradora de startups locais em busca da transformação digital e consolidação da economia sustentável, além de criar a conexão de grandes empresas com o que há de mais novo em projetos no segmento de bioeconomia e indústria 4.0.

Neste cenário, a Osten planeja trabalhar com elementos e mercados potentes na região, como agrobusiness sustentável, pesquisas relacionadas ao meio ambiente e insumos naturais, mapeamento geoespacial, bioativos, como a antocianina do açaí, entre outras propostas inovadoras para obtenção de processos e produtos de interesse social.

Vânia Thaumaturgo, Head de Inovação da Osten em Manaus Foto: Divulgação

Os projetos em Manaus incluem ainda a produção de hardware para apoiar a indústria e otimizar performance e operação de forma impulsionar todo o ecossistema de tecnologia da informação, comunicação e inovação no estado do Amazonas.

A chegada da empresa ocorreu após um convite da Associação Polo Digital de Manaus, uma organização sem fins lucrativos, cuja finalidade é trazer representatividade e governança para o segmento de TIC local, e que também apoia o ecossistema de Bioeconomia, de forma que esta parceria irá impulsionar o setor de forma integrada e organizada.

“Nossa proposta é aproveitar o celeiro de inovação já existente no Norte do país e levar o conhecimento do Sudeste para alavancar ainda mais a economia local e o potencial de inovação da região. Além disso, o modelo de venture capital da Osten vai fomentar conexões criativas entre investidores, startups, universidades e outros agentes da transformação, com o objetivo de escalar negócios, a economia e a sociedade”, explica a Head de Inovação da Osten em Manaus, Vânia Thaumaturgo.

Osten Moove

A Osten Moove faz parte da Osten Group que está há mais de 20 anos no mercado. Como uma Aceleradora Venture Studio Capital, a empresa é focada no desenvolvimento de inovação e tecnologia juntamente com estratégias e planejamento baseado no modelo de negócio da startup.

Além de possuir grande networking com ecossistema de empreendedorismo e comunidades de startups do Brasil, conta com um time de especialistas prontos para oferecer desenvolvimento tecnológico, gestão estratégica e mentorias focadas em uma estrutura de governança.

*Com informações da assessoria

