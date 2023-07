Empresa de linguiças artesanais em Parintins projeta expansão no mercado brasileiro

Parintins (AM) – Terra da disputa dos bois bumbás Caprichoso e Garantido, patrimônio cultural do Brasil desde 2018, Parintins celebra mais um reconhecimento. A cidade agora conta com a primeira empresa de fabricação de linguiças artesanais do interior do Amazonas a obter o “Selo Arte”. A Charcutaria Artesanal SM – que já possuía respaldo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Prefeitura de Parintins – recebeu, na quinta-feira (13), o certificado de identidade e qualidade para venda de cinco produtos cárneos.

Concedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com atuação conjunta da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (ADAF) – representada pelo diretor-presidente da autarquia, José Omena –, a certificação abrange as receitas regionais de linguiça tipo cuiabana bovina, linguiça baby búfalo tipo cuiabana, linguiça caseirinha bovina, linguiça suína picante e costela bovina com queijo coalho. O documento garante a qualidade e a segurança de todos os alimentos de fabricação artesanal de origem animal e possibilita o comércio nacional desses produtos.

Fundador e proprietário da Charcutaria Artesanal SM – que está em atuação desde 2018 –, o químico, especialista em Gastronomia e em Cervejas artesanais amazônicas e Chef em Charcutaria Samarone Moura comenta que a conquista do “Selo Arte” acaba sendo um reconhecimento pelo esforço e pelos longos anos de trabalho.

Empresa de linguiças artesanais conquista o “Selo Arte” do Sebrae Foto: Divulgação

De acordo com ele, para garantir o selo – em um processo iniciado em 2020 –, houve a necessidade de criar um sistema de gestão ágil e descomplicado, que viabilizasse a operacionalização dos processos de solicitação, análise, concessão e controle dos produtos certificados.

“Foi um trabalho árduo que rendeu bons frutos. Agora podemos ampliar o raio de locais com os quais podemos comercializar nossos produtos. Com essa oportunidade de ampliação de mercado, vamos buscar mais parceiros e novos clientes. Quem ganha com isso também é o município de Parintins, já que acaba tendo suas potencialidades divulgadas e, consequentemente, outras empresas em diferentes ramos podem contar com a aplicação de seu mercado”, enfatiza.

Durante todo o processo, a empresa parintinense contou com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem a missão de orientar e preparar os produtores/empresários que possuem um produto com as características do “Selo Arte”.

A instituição promoveu evento promocional dos produtos, que contou com a participação do proprietário do estabelecimento, do prefeito do município, Bi Garcia, do secretário de Produção Rural, Tião Teixeira, do secretário de Administração, Edy Albuquerque, do presidente da Associação dos Pecuaristas, Telo Pinto, e do vereador Mateus Assayag.

Gerente do Escritório Regional de Parintins (que atua nos municípios do Baixo Amazonas), Luane Pedreno detalha que o Sebrae tem cumprido o papel de apoio para o fortalecimento do empreendedorismo e para possibilitar o acesso ao mercado com novos arranjos de negócios.

“Além de orientações, ofertamos as consultorias de adequação e a articulação institucional para que esse objetivo seja alcançado. No caso da Charcutaria Artesanal SM, estamos ao lado do Cliente desde o início desse processo. Contudo, vale ressaltar que o mérito é do empresário, não somente pela persistência como também pelo empenho, coragem e iniciativa, já que se dispôs a investir e buscar as adequações necessárias para que o selo fosse concedido”, declara.

Luane salienta que, com essa conquista, a empresa poderá comercializar seus produtos fora do município e do estado do Amazonas, gerando aumento na lucratividade.

“Primeiro, vale destacar que a Charcutaria Artesanal SM é a primeira empresa de fabricação de linguiças artesanais do interior do Estado a receber o ‘Selo Arte’. A partir de agora, com esse certificado, é assegurado aos consumidores que os produtos sejam elaborados nos padrões das boas práticas agropecuárias e de fabricação, de forma artesanal. E isso possibilita acesso a novos mercados e a agregação de valor ao produto”, disse.

Sabores Diferenciados

O termo Charcutaria vem do francês, sendo uma união de “chair” (carne) e cuit (cozido). De acordo com Samarone, a arte da charcutaria nada mais é do que se utilizar de diversas técnicas para conservar todo tipo de carne, como presuntos, Salames, carne de sol, charque e os famosos embutidos.

Nesse contexto, a Charcutaria Artesanal SM surgiu em 2018, inicialmente com a proposta bem simplista de produzir apenas para consumo próprio. Contudo, a ideia começou a chamar a atenção de amigos e familiares, especialmente por ele brincar com sabores de linguiças bem diferentes, como linguiça bovina cuiabana com queijo coalho, linguiça suína levemente apimentada, linguiça de carneiro ao vinho, linguiça de frango com bacon e azeitonas, linguiça x-caboquinho, linguiça de mapará. Sendo assim, o hobby acabou virando negócio.

Conforme Samarone, a empresa genuinamente parintinense – enquadrada no regime de Agroindústria Artesanal – busca resgatar o conceito de “linguiça ‘caseira’, que todo parintinense ama, seja como uma boa entrada ou prato principal nos churrascos, e com a missão de usar produtos oriundos da agricultura familiar, garantindo assim a sanidade e origem dos alimentos consumidos por sua clientela.”

