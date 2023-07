Andressa Urach perde a guarda do filho para ex-marido

A criança de 1 anos e 5 meses está sob os cuidados do pai integralmente

O ex-marido de Andressa Urach, ganhou a guarda unilateral do filho Leon, de um ano, com a vice-Miss Bumbum. Thiago Lopes, contou em seu Instagram, nesta segunda-feira (17), que a guarda unilateral é atribuída a apenas um dos genitores, que detém a responsabilidade exclusiva de decidir sobre a vida da criança, enquanto o outro poderá apenas visitar o menor com supervisão.

Andressa e Thiago anunciaram o fim do casamento em fevereiro deste ano, os dois já haviam se separado em novembro de 2022 por decisão dele, depois de um surto psicótico da influencer.

Leon Urach Lopes, nasceu em fevereiro de 2022 no Rio Grande do Sul, estado onde o casal morava.

“Nosso Leon nasceu! Foram 34 semanas de gestação. Significado do nome Leon: Valente como um Leão. Ele nasceu saudável e não precisou de UTI”, escreveu ela.

