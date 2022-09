Andressa Urach se choca ao perceber semelhanças com Deolane em ‘A Fazenda’: ‘Me vi todinha’

Andressa Urach, uma das participantes mais lembradas pelo público que acompanha “A Fazenda”, surpreendeu os seguidores ao falar sobre as semelhanças com Deolane Bezerra.

Por meio dos stories do perfil no Instagram, a ex-modelo provou que acompanha a nova temporada do reality show e revelou ter se visto durante as brigas da advogada.

“Nova Andressa Urach kkkk gente, até a briga de peitos com a Denise (Furacão da CPI). Estou chocada. Me vi todinha ali”, compartilhou Andressa Urach.

O momento citado pela ex-peoa foi um dos que mais repercutiu durante essa primeira semana de “A Fazenda 14”, quando Deolane e Deborah Albuquerque protagonizaram um barraco daqueles.

“Você ameaçou a Pétala, disse que ia contar coisa dela pro Leo Dias”, disparou a loira.

“Eu não falei nada disso”, disse Deborah.

“Não força! Você está se fazendo, quando fui na sua casa, você não era assim”, continuou.

“Eu sou desse jeito! Eu não sou sua amiga! Você foi na minha casa a trabalho, eu sou séria quando trabalho”, disparou Deolane.

Veja o vídeo:

BERRO com as duas se peitando igual Urach e Denise hahahaha . Essa é uma manhã normal em A Fazenda.



🎥Reprodução/Record TV #AFazenda14 pic.twitter.com/vbAahfUBs3 — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 15, 2022

*Com informações do iBahia

