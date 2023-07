Dupla é presa após assaltar ônibus e passageiros avisar a polícia em Manaus

Dois homens não identificados foram presos na noite de terça-feira (18), após assaltarem um ônibus da linha 550, na Avenida Maceió, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, os usuários do transporte coletivo informaram que a dupla entrou no ônibus próximo a rotatória do Eldorado, e minutos depois anunciaram o assalto. Após recolher os pertences das vítimas, a dupla desceu do ônibus e fugiu.

Revoltados, os passageiros e o motorista acionaram uma viatura que estava nas proximidades, e com a ajuda de motoqueiros, conseguiram capturar os criminosos.

A dupla foi presa e apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

