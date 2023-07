Jovem baleado durante assalto a ônibus morreu após 83 dias internado em Manaus

Manaus (AM) — Um jovem identificado como José Eduardo Santana, de 21 anos, morreu após ser baleado durante um assalto a ônibus no dia 22 de abril de 2023 e passar 83 dias internado no Hospital Pronto-socorro Platão Araújo.

O jovem realizou ao menos 6 cirurgias e morreu na noite desse domingo (2), após o estado de saúde dele se agravar.

José Eduardo, que trabalhava como vigilante, estava voltando para casa em um ônibus da linha 640, momento em que o mesmo foi tomado por um assalto na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.

Durante a ação, os assaltantes teriam confundindo o jovem com um policial militar e atiraram no peito dele.

A mãe do rapaz, dona Geane, falou com a reportagem do Em Tempo durante o velório do filho e afirmou que o sonho de José Eduardo foi arrancado pela criminalidade.

“Acabaram com o sonho do meu filho de ser policial. Ele era um menino bom, nunca fez mal para ninguém e jamais pensaria que seu fim seria dessa forma […] meu filho sofreu muito com tudo o que passou naquela UTI, mas Deus sabe o que faz.” , disse a mãe.

O enterro da vítima está marcado para acontecer na manhã desta terça-feira (4).

Dois dos três assaltantes que fizeram parte da ação já foram presos e o caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Leia mais:

Grupo que acompanha ações ambientais em terra Yanomami é criado pelo Governo

VÍDEO: homem é morto após reagir a assalto em balneário no Tarumã

Polícia poderá interromper jogos e esvaziar estádios para combater racismo na Espanha