VÍDEO: Motorista é resgatado de dentro de porta-malas de carro após ser sequestrado em Manaus

Manaus (AM) – O motorista de uma rota, identificado como Maxwell da Costa Barroso, foi resgatado por policiais, na noite desta terça-feira (18), de dentro do porta-malas de um carro, na Comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O homem foi vítima de um sequestro e sido feito refém por criminosos.

Conforme informações repassadas pelos agentes de segurança, Maxwell foi abordado enquanto realizava uma viagem na avenida Praia da Ponta Negra, bairro Tarumã, por quatro homens armados em motocicletas. Ele foi rendido e obrigado a dirigir por vários bairros de Manaus.

Após dirigir como Parque 10, União e Cidade Nova, entre outros, ele foi obrigado a sair do carro e entrar no porta-malas do carro, onde criminosos levaram ele novamente para o bairro na Zona Oeste da capital amazonense. O homem foi abandonado no carro que foi estacionado com a chave na ignição.

Encontrado em porta-malas

O homem foi achado no porta-malas. Ele estava com o telefone e conseguiu ligar para a esposa e pedir socorro. Os polícias encontraram o homem sem nenhum ferimento, preso dentro do porta-malas. O veículo foi achado na rua Cordoba, Estrada da Vivenda Verde.

A investigação ficará por conta dos agentes da 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o crime foi registrado.

Vídeo

