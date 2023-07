Vídeo: Caminhão mata atropelado motociclista no Tarumã

Manaus (AM) – O vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento que um caminhão atinge Antônio Renovato da Silva Junior, de 36 anos, que pilotava sua motocicleta, na noite de sexta-feira (14), na rua 38, Estrada do Vivenda Verde, bairro Tarumã, em Manaus.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta de 19h, a vítima pilotava uma moto Fan, de cor preta, placa QZW-7G43, quando foi atingido por um caminhão que passava no local. A motocicleta foi recuperada por familiares do homem, que ficou com múltiplas fraturas pelo corpo.

Confira o vídeo do momento do acidente:

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo da vítima. O caso segue para o Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) , que foi acionado para realizar o procedimento de perícia.

