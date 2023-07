Nove unidades de saúde oferecem vacinação contra Covid-19

Manaus (AM) – Como forma de assegurar o controle da Covid-19 e promover a saúde e o bem-estar da população na capital, a Prefeitura de Manaus dá continuidade à campanha de imunização contra a doença neste sábado, 28, com a oferta de vacinas em nove unidades de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, orienta as pessoas a buscarem os pontos de vacinação para manter atualizado o esquema vacinal contra a Covid-19. Para receber o imunizante, os usuários devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima levando documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina. A aplicação é feita com a observação das doses e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

“Nas unidades de saúde a pessoa vai receber a vacina a primeira ou segunda dose do esquema primário, ou ainda dose de reforço, de acordo com a sua situação vacinal”, informa o subsecretário, que orienta os usuários a consultar as doses a receber na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), bastando escolher o serviço “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

*Com informações da assessoria

