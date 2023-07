Experiências de prevenção e controle de doenças são compartilhadas a gestores de saúde

Experiências exitosas nas ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis no estado do Amazonas foram compartilhadas para representantes municipais de vigilância em saúde do estado durante o encerramento do 1° Seminário Estadual de Doenças Transmissíveis, nesta sexta-feira (28), no auditório da Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) em Manaus.

O seminário é uma iniciativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM), e contou com a participação de gestores municipais de vigilância em saúde de Manaus e do interior.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou que o seminário faz parte da educação continuada promovida pela instituição e a iniciativa buscou o fortalecimento de resposta rápida no controle de doenças e a troca das experiências exitosas pelos municípios reforçou o papel da vigilância epidemiológica.

“Os profissionais retornam aos municípios mais preparados e com a tarefa de casa de replicar com o restante da equipe local, as orientações compartilhadas durante este evento”, reforçou Tatyana.

O chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), Alexsandro Melo, comentou que as experiências compartilhadas pelos municípios no seminário reafirmam o compromisso do órgão com a saúde no estado.

“As experiências apresentadas no seminário mostraram a atuação da vigilância em saúde no estado e também estimulam os municípios a compartilharem mais experiências executadas, reafirmando o compromisso da FVS-RCP com a saúde pública no estado”, comentou.

No evento, um dos municípios que compartilharam experiências foi Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus), que apresentou o papel dos informes epidemiológicos de arboviroses na saúde pública local. A apresentação foi realizada pela gerente de epidemiologia do município, Áquila Rodrigues.

“Participar do seminário e compartilhar a nossa experiência com os municípios foi um momento válido em que pudemos ampliar o conhecimento para melhorar cada vez mais a promoção de saúde no estado. E este reconhecimento do que realizamos em Humaitá é o resultado do nosso empenho neste processo”, comentou Áquila.

Reconhecimento

Durante o seminário, os municípios de Benjamin Constant, Humaitá e Manaus receberam reconhecimento da FVS-RCP pela apresentação de suas experiências exitosas nas ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis. Confira as experiências que foram premiadas:

Benjamin Constant

Relato de Experiência: Atuação da Vigilância Epidemiológica em uma Barreira Sanitária para o enfrentamento da Covid-19

Humaitá

Transparência com a População e Direcionamento para a Gestão: O papel dos informes Epidemiológicos das Arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya na Saúde Pública

Manaus

Capacitação de Serviços Envolvendo Profissionais de Saúde das Vigilâncias Distritais de Manaus no ano de 2022.

Caracterização do surto de Esporotricose Humana e a Estruturação das Ações de Vigilância Epidemiológica.

Implantação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) na Semsa Manaus.

