Chef Erick Jacquin afirma não gostar de escovar os dentes e toma banho

Ao participar do podcast ‘Flow’, o chef Erick Jacquin chocou o público ao revelar falta de higiene. Na atração, ele disse que não escova os dentes e não toma banho.

“Eu não tomo banho e eu não escovo o dente. Não escovo o dente nunca. Não gosto. Eu não ‘fede’ na boca. Meus dentes são bonitos e inteiros. Um pouquinho marrom porque faz tempo que não faço limpeza”, contou o Masterchef.No bate-papo, Jacquin ainda se revoltou e citou o seu restaurante Président: “O cara vai pagar 500 pau pra comer no Président. Se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar o dente, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca!”.

*Com informações da IstoÉ

