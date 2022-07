Além de Simone e Simaria: relembre irmãos famosos que já brigaram

Após o afastamento dos palcos, Simaria voltou ao olho do furacão por conta de mais uma polêmica. A sertaneja deixou de seguir a irmã no Instagram e também deu unfollow na conta da dupla, o que só aumentou os rumores de um desentendimento.

Porém, as irmãs não são as únicas irmãs famosas que se envolveram em tretas, sejam elas públicas ou mais escondidas. O iBahia separou uma lista com 4 duplas que também estiveram nos holofotes por polêmicas.

Confira:

Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso

Divulgação

Os irmãos estão envolvidos em declarações polêmicas desde muito tempo, seja por política ou problemas pessoais.

Bruno e Thiago cortaram relações em 2018, após o irmão do ator apoiar publicamente o presidente Jair Bolsonaro e criticar a imprensa depois do segundo turno.

Rodrigo Mussi e Diogo Mussi

Divulgação

Talvez o caso mais recente seja o do ex-BBB e o irmão Diogo. Tudo começou no início de julho, quando ao comentar sobre sua relação com o influenciador, ele revelou estar distante de Rodrigo.

“Não vou entrar no mérito. Mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá, e vida que segue”, disse ele sobre a relação com o famoso.

Michel Teló e Teo Teló

Divulgação

Gabi Luthau, esposa e Teo Teló, abriu o jogo sobre um desentendimento entre os irmãos no passado. Por meio dos comentários de uma publicação do Instagram, ela falou sobre o distanciamento entre os dois.

“Teo nem fala mais com o irmão por causa da cunhada (Thais Fersoza). Se ela se mete no relacionamento dos irmãos, quem sou eu pra querer apaziguar algo? Eu hein! Sejam felizes eles lá e nós aqui!”, disparou.

Zezé Di Camargo e Luciano

Divulgação

Os sertanejos tiveram uma briga em 2011 antes de um show. Na ocasião, Zezé apareceu sozinho no palco e Luciano chegou um tempo depois. “Meu irmão vai continuar a carreira sozinho”, disse ao entrar.

Tempos depois, os irmãos fizeram as pazes e continuaram com a dupla.

*Com informações do iBahia

