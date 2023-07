Cabine supervip de R$ 40 mil, famosos e aliados a bordo: o cruzeiro de Lira e Safadão

Presidente da Câmara se hospedou na ala mais exclusiva do navio. Assessoria não diz se ele pagou do próprio bolso ou se foi convidado

Passageiro ilustre de um cruzeiro estrelado pelo cantor Wesley Safadão que nesta semana navegou pelas águas do Caribe, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi um dos felizardos ocupantes da área mais vip do navio, com cabines de luxo cujos pacotes estavam sendo vendidos por nada menos que R$ 40 mil.

O cruzeiro partiu de Port Canaveral, no estado americano da Flórida, e durou três dias — de segunda a quinta. Acompanhado da família, Lira se hospedou na ala Yatch Club, a mais exclusiva da embarcação.

Com acesso restrito, a área conta com piscina, spa, restaurantes e bares exclusivos e oferece mimos aos quais os demais mortais embarcados no navio MSC Seaside não tinham acesso. A operadora do cruzeiro diz oferecer aos ocupantes das cabines Yatch Club tratamento padrão seis estrelas. Na viagem, eles tinham direito até a mordomo em tempo integral.

Os hóspedes da área vip também podiam desfrutar de uma faixa exclusiva das areias de Ocean Cay, a ilhota nas Bahamas onde o navio fez uma parada e que era propagandeada como uma das atrações especiais do WS On Board, nome do cruzeiro de Wesley Safadão no qual a família Lira embarcou.

A bordo, o presidente da Câmara participou de eventos privados na companhia do cantor e de outros famosos. Entre as celebridades e subcelebridades que se juntaram à aventura marítima de Wesley Safadão estava, por exemplo, a cantora Jojo Todynho. Na foto em destaque, Lira aparece em um jantar que o anfitrião da viagem, dono do hit “Ar condicionado no 15”, ofereceu a convidados logo após seu show.

Para além do próprio Safadão, a programação do cruzeiro, vendido como “o mais animado do mundo”, contava ainda com apresentações de diversos outros artistas, como Bell Marques, Léo Santana, Murilo Huff e a dupla Zé Neto e Cristiano.

Companhia a bordo

Enquanto relaxava, Lira não descuidou da política, e até gerou ciúmes em aliados do Centrão que ficaram no Brasil. Ele levou a tiracolo o deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara. O baiano Nascimento é apontado como o nome predileto de Lira para a sua sucessão, no ano que vem.

Também estavam a bordo — e colados em Lira — o senador maranhense Weverton Rocha e o notório Willer Thomaz, advogado que já esteve enrolado em investigações da Polícia Federal, é dono de uma das bancas brasilienses mais requisitadas por políticos de diferentes partidos e tem o atual presidente da Câmara como um de seus amigos do peito.

Antes de embarcar, Arthur Lira passou por Orlando, a terra de Mickey Mouse e dos parques de Walt Disney. Lá, ele ficou hospedado em um condomínio de casas de luxo.

A coluna perguntou ao gabinete de Lira se a viagem foi paga com recursos próprios ou se ele se viajou a convite. Em resposta, a assessoria de imprensa disse não ter informações a respeito.

*Com informações do Metrópoles

