Homem mata ex-esposa e depois tira a própria vida

Rudson não aceitava o fim do relacionamento e resolveu tirar a vida da ex-esposa

Um homem identificado como Rudson Gomes Maia de 51 anos tirou a própria vida depois de matar a ex-esposa Márcia Pereira de Matos de 45, com um tiro na cabeça neste domingo (30), no bairro Santos Reis em Montes Claros.

De acordo com a Polícia Militar, Márcia saiu para trabalhar em um supermercado quando foi abordada pelo ex-marido que atirou contra ela. A mulher foi baleada na cabeça e morreu na hora.

Ainda segundo a PM, Rudson afastou da vítima e atirou contra a própria cabeça. O Samu prestou os primeiros atendimentos, mas o autor não resistiu.

A polícia informou que Márcia e Rudson foram casados por muito tempo. Os policiais acreditam que a motivação do crime seja por ele não ter aceitado o fim do relacionamento.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez todos os procedimentos. Os corpos foram encaminhados para o IML do município. Já a arma do crime foi apreendida.

*Com informações do Extra

