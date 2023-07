Andressa Urach revelar ter feito sexo com mais de mil homens

Andressa Urach segue contando suas intimidades nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, a modelo disse que já não sabe dizer com quantos homens fez sexo. “Eu contei até mil, só que agora já perdi as contas porque não conto mais. Mas já passou bastante”.

Urach ainda revelou os locais públicos onde já fez sexo. “Praia, piscina, elevador, escada de condomínio, carro… Só que eu não recomendo fazer em carro porque tá muito perigoso, tá? Assalto”, disse.Ao abrir a famosa caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, a loira tem gerado bastante polêmica ao fazer revelações picantes ao falar sobre assuntos íntimos relacionados ao seu ex-marido, Thiago Lopes, que é pai de seu filho caçula, Léon, além de outros temas de cunho sexual, como zoofilia, orgia e fetiches.

Psicopatia ou biscoito?

Esta não é a primeira vez que Urach aparece nos holofotes para falar de suas intimidades. Isso seria uma psicopatia, pessoas que tem comportamentos impulsivos, ou biscoito, termo usado nas redes sociais para chamar atenção e ganhar engajamento/seguidores?

