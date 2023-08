Dia dos Pais: Shopping de Manaus vai sortear dois vale-viagens de R$ 3 mil cada

O sorteio acontecerá no dia 14 de agosto, às 15h, com transmissão em tempo real pelo Instagram

Manaus (AM) – O Shopping Manaus ViaNorte iniciou, nesta terça-feira (1º), uma campanha especial em celebração ao Dia dos Pais, que proporcionará o sorteio de dois vale-viagens de R$ 3 mil cada.

Para participar do sorteio, o cliente deve realizar compras de R$ 250 ou mais e depois trocar as notas fiscais por cupons no estande da campanha, localizado no primeiro piso, em frente à loja Piticas. A promoção é cumulativa e não exige que as compras sejam feitas em uma única loja.

As trocas serão realizadas de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. A data limite é 13 de agosto, quando se celebra o Dia dos Pais. O sorteio acontecerá no dia 14 de agosto, às 15h, com transmissão em tempo real pelo Instagram, @shoppingmanausvianorte.

“Estamos contentes em, mais uma vez, fazer parte da história de muitas famílias. Ser pai exige responsabilidade, mas a nossa campanha mostra que também pode ser gratificante”, comenta Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do Manaus ViaNorte.

Além do sorteio, a campanha também oferece descontos exclusivos em lojas parceiras, como InfoStore, C&A, O Boticário e Studio Z.

