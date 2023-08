Festival Música na Estrada chega a Manaus com espetáculos de canto, dança e ações educativas

Manaus (AM) – O Festival Música na Estrada chega à nona edição em 2023 tendo Manaus como seu primeiro destino. A programação, realizada entre 7 e 11 de agosto, engloba uma série de atividades artístico-culturais, totalmente gratuitas, que incluem ações educativas – vivências artísticas, workshops, masterclasses e oficinas –, além de espetáculos de canto e dança, e muito mais.

A abertura da programação artística será marcada pelo encontro inédito do Corpo de Dança do Amazonas com a Focus Cia de Dança, do Rio de Janeiro, no dia 9 de agosto, às 20h, no Teatro Amazonas.

Na sequência, dia 10 de agosto, também às 20h, a Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas e solistas, sob a direção e regência de Marcelo de Jesus, apresentam a monumental obra Requiem, do compositor italiano Giuseppe Verdi. Todas as apresentações no Teatro Amazonas terão entrada franca.

Ações educativas

Além dos espetáculos, serão realizadas ações educativas na cidade, como masterclasses de Canto com Kismara Pezzati (mezzo-soprano / Zurique) e Luiz-Ottavio Faria (baixo / São Paulo), nos dias 07, 08 e 09 de agosto, das 14h30 às 17h, na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA), na Avenida Leonardo Malcher, 1728, Praça 14 de Janeiro.

No dia 8 de agosto, das 15h às 18h, será realizada uma vivência artística da Focus Cia de Dança com o Corpo de Dança do Amazonas, no Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro. Haverá também workshops de dança com membros da Focus Cia de Dança, nos dias 10 de agosto, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, e no dia 11 de agosto – das 9h às 11h30, no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Sambódromo de Manaus.

As inscrições para participar das ações educativas do Festival Música na Estrada são gratuitas e podem ser realizadas pelo site musicanaestrada.art.br.

Saindo de Manaus, o festival seguirá para Belém, de 11 a 15 de outubro; São Luís, de 17 a 19 de outubro; e Boa Vista, de 22 a 24 de novembro. Apresentado pelo Instituto Cultural Vale, o Festival Música na Estrada – 9ª edição é uma realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Kommitment Produções Artísticas.

Em Manaus, o projeto conta com o apoio institucional do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e parceria de mídia do Sistema Encontro das Águas de Rádio e Televisão.

Música na estrada

Já são oito edições promovendo acessibilidade, formação de plateia e aprimoramento educacional nas áreas de música, dança e teatro através do intercâmbio e da valorização de conteúdos artísticos de várias regiões do país.

Considerado um dos projetos mais relevantes no Norte e Centro-oeste do país e já incorporado ao calendário de muitas cidades, a 9ª edição do Festival vai acontecer no período de agosto a novembro de 2023 em Manaus, Belém, São Luís e Boa Vista.

A programação artística privilegia a música clássica, oferecendo também artes cênicas e música instrumental, em paralelo às tradicionais oficinas de música, dança, masterclasses e workshops. Confira a programação completa e outras informações sobre o Música na Estrada por meio do site e redes sociais: musicanaestrada.art.br, facebook.com/projetomusicanaestrada, @musicanaestrada

Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

São mais de 600 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).

Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: www.institutoculturalvale.org.

Kommitment

A Kommitment Produções Artísticas desenvolve projetos de amplitude nacional que privilegiam a música, o teatro e a dança. No mercado cultural há 12 anos, a empresa atua, principalmente, nas regiões sudeste, norte e centro-oeste do país.

Na bagagem de realizações estão festivais, turnês e programas de cunho socioeducativos realizados em parceria com empresas consolidadas no desenvolvimento de metodologias educacionais para o público infantojuvenil.

Entre projetos de continuidade estão o Festival Música na Estrada, com 9 edições, e o Circuito Cultural da Cidadania, em sua 5ª edição, além da peça Quanta Energia, patrocinada pela Light e pelo PEE há 9 anos.

Programação

9º Festival Música na Estrada – MANAUS (07 A 11 DE AGOSTO)

Teatro Amazonas

Gala de Dança Corpo de Dança do Amazonas (Parte 1)

Direção: Mário Nascimento

Concepção e coreografia: Mário Nascimento

Programa: TA | Sobre ser Grande

Trilha sonora original: DJ Marcos Tubarão

Focus Cia de Dança (Parte 2)

Direção artística: Alex Neoral

Concepção e coreografia: Alex Neoral

Programa: As Canções que você dançou pra mim

Trilha sonora: Músicas de Roberto Carlos

Dia: 09 de agosto – às 20h

End: Largo de Sāo Sebastião – Centro

Entrada a partir das 19h30, por ordem de chegada – sujeito à lotaçāo

Requiem, de Giuseppe Verdi

Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Solistas

Direçāo e regência: Marcelo de Jesus

Solistas:

Tatiana Carlos – soprano

Kismara Pezzati – mezzo-soprano

Giovanni Tristacci – tenor

Luiz-Ottavio Faria – baixo

Dia: 10 de agosto – às 20h

Teatro Amazonas End: Largo de Sāo Sebastião – Centro

Entrada a partir das 19h30, por ordem de chegada – sujeito à lotaçāo

Ações Educativas

Inscrições gratuitas pelo site musicanaestrada.art.br

Masterclasses de Canto

07, 08 e 09 de agosto – das 14h30 às 17h

Escola Superior de Artes e Turismo

Universidade do Estado do Amazonas – ESAT/UEA

Avenida Leonardo Malcher, 1728 – Praça XIV de Janeiro

Ed. Professor Samuel Benchimol – Telefone: (92) 3878-4411 / 3878-4415

Vivência Artística com Focus Cia de Dança e Corpo de Dança do Amazonas

08 de agosto – das 15h às 18h

Teatro da Instalação R. Frei José dos Inocentes, s/n – Centro

Workshop de Dança

10 de agosto – das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30

11 de agosto – das 9h às 11h30

Sambódromo de Manaus / Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

End: Av. Pedro Teixeira, 2565 – Flores

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo Federal defende centro integrado de cooperação policial em Manaus

ex-BBB Wagner Santiago mostra antes e depois de aumento peniano

STF abre sessão para julgar descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal