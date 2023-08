Dia dos Pais: Shopping de Manaus vai presentear com kit churrasco e sortear 5 churrasqueiras

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra vai lançar, nesta terça-feira (1º), a campanha alusiva ao Dia dos Pais, que esse ano será comemorado no dia 13 de agosto. Com o título “Celebrar o paizão tem sabor especial”, o centro de compras vai sortear cinco churrasqueiras a gás da famosa marca Char-Broil, com quatro queimadores. A cada R$ 400 em compra, o cliente também ganhará um kit churrasqueiro.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que a campanha é uma maneira de incentivar os filhos a encontrar o presente ideal para os pais.

“O Shopping Ponta Negra está preparado para receber os filhos com muitas novidades nas lojas para quem quer homenagear os pais. Além disso, estamos sorteando 5 super churrasqueiras, celebrando esse momento em que muitos pais comandam o churrasco em casa, mas que, na verdade, a alegria maior é mesmo reunir a família”, afirmou.

A cada R$ 400 em notas trocadas, o cliente ganha 01 kit churrasqueiro composto por um garfo e uma faca – com limite de um brinde por CPF – e participa do sorteio de cinco churrasqueiras. A promoção é válida nos períodos de 01 a 13 de agosto para ganhar o kit churrasqueiro (ou até acabar o estoque), e de 1 a 20 de agosto para participar do sorteio das cinco churrasqueiras. O sorteio ocorrerá pela loteria federal. É importante acessar o regulamento completo no site www.shoppingpontanegra.com.br.

O posto de troca das notas fiscais de compras fica no piso L2 do Shopping Ponta Negra, próximo à loja Track & Field. Haverá números da sorte em dobro para quem apresentar cadastro do APP Clube Ponta Negra.

Presentes variados

Pai moderno, esportivo ou masterchef? Para agradar o estilo de cada pai, as lojas do Shopping Ponta Negra estão com promoções imperdíveis no segmento masculino, com presentes que vão dos tecnológicos aos de moda, perfumaria, acessório e calçados, entre outros. Para quem quer deixar o pai escolher o almoço ou jantar do dia, também vale lembrar as opções para comemorar a data em grande estilo nos restaurantes Pobre Juan, Coco Bambu ou Cachaçaria do Dedé, entre várias outras opções na praça de alimentação.

*Com informações da assessoria

