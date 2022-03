Wilson Lima vistoria obras para implantação de leitos de UTI em Tefé

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou as obras de adaptação do Hospital Regional para a implantação dos primeiros 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A ação dá continuidade à descentralização dos serviços de alta complexidade, um feito inédito e histórico para o atendimento em saúde no Amazonas. Tefé será o segundo município do interior a ter uma ala de UTI; o primeiro foi Parintins que teve a implantação de 11 leitos em outubro de 2021.

“Nós estamos na fase final de adaptação e ampliação do hospital regional de Tefé onde nós vamos montar dez UTIs. Até o fim do mês a estrutura física estará pronta, e logo logo a gente começa a colocar os equipamentos para começarmos a atender não só a população de Tefé, mas também de toda essa região do Médio Solimões”, disse o governador.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destacou que o município de Tefé integra um polo importante a receber investimentos do Governo do Estado. “Por determinação do governador Wilson Lima, será o segundo município a receber leitos de UTI. Serão 10 leitos de UTI com a parceria do Governo do Estado com a prefeitura. A prefeitura está fazendo a obra e nós vamos entrar com equipamentos, médicos e enfermeiros”, afirmou.

A implantação dos leitos no município com mais de 60 mil habitantes é estratégica para a melhoria da atenção na rede de saúde estadual, devido a sua localização. As obras começaram no dia 21 de fevereiro de 2022. A partir da conclusão, serão necessários cerca de 40 dias para equipar as UTIs.

O processo licitatório para a contratação dos serviços especializados já foi aberto. A ampliação da estrutura de média e alta complexidade, para além da capital Manaus, é uma das ações do programa Saúde Amazonas executado pela SES-AM.

“É um sonho receber esses 10 leitos de UTI, não só para o município de Tefé, mas para todos os municípios vizinhos. Há vários anos isso era um sonho que a gente jamais pensou conquistar, e agora está se fazendo realidade. Eu acredito que, a longo prazo, nós vamos aumentar até a expectativa de vida do nosso município”, disse Júlio Almas, diretor-clínico do Hospital Regional de Tefé.

Saúde nas Calhas

O projeto Saúde nas Calhas tem o objetivo de descentralizar os serviços assistenciais à população do interior do estado, com a implantação de estrutura de média e alta complexidade nos hospitais de oito municípios polos de saúde regional.

Itacoatiara, Manacapuru, Tabatinga, Humaitá, Lábrea e Eirunepé também estão previstos para receberem a instalação de UTIs, e que servirão de apoio para os demais municípios de cada região.

Vacinação

Nesta quinta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a prefeitura de Tefé intensificam a vacinação contra a Covid-19 em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e rural da cidade.

Também foi montado um ponto estratégico na praça central para vacinar o público a partir de 12 anos com primeira, segunda e dose de reforço.

Investimentos

O Governo do Amazonas repassou R$ 8,8 milhões nos últimos três anos à Prefeitura de Tefé, por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Foram R$ 2,3 milhões em 2019, R$ 2,4 milhões em 2020 e 4,1 milhões em 2021. Para o combate à Covid-19 no município, o Governo repassou R$ 19,6 milhões em recursos, além de equipamentos, medicamentos e insumos.

O governador desembarcou no município acompanhado do deputado federal Átila Lins e dos parlamentares estaduais Felipe Souza, Saullo Vianna, Abdala Fraxe, Carlinhos Bessa, Joana Darc e Terezinha Ruiz, além do vereador de Manaus, Allan Campelo. O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, e vereadores do município acompanharam as ações do Governo do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 36 mi na infraestrutura de Tefé (AM)

Wilson Lima inaugura feira, libera crédito e repassa fomento para Tefé

Revoada de prefeitos e ex-prefeitos para o União Brasil de Wilson Lima