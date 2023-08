Homem usa rede social para atrair e estuprar criança em Manaus

Manaus – Um homem identificado como Paulo Henrique Lima, de 21 anos, foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. O crime aconteceu no dia 26 de julho de 2022, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

A prisão ocorreu na segunda-feira (7), por meio de uma equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na mesma casa em que os abusos ocorreram.

De acordo com informações da delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a vítima teria sido atraída por meio de uma rede social em que Paulo se apresentava como blogueiro. Ele, que mora perto da escola da menina, chamou a menor para ir em sua casa e abusou sexualmente dela.

“O Paulo trocou mensagens com essa criança por meio do Instagram, mesma rede social que ele se apresenta como blogueiro. Pelo fato de morar perto da escola em que essa menina é matriculada, esse encontro ocorreu de forma mais rápida.

Ainda de acordo com a delegada, a mãe da menina percebeu que ela demorou para chegar da escola e procurou saber o que ela estava fazendo, momento em que flagrou as mensagens que a filha trocou com Paulo no Instagram.

Paulo Henrique segue preso à disposição da Justiça do Amazonas. As investigações da Polícia Civil continuam para encontrar outras possíveis vítimas.

