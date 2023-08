Homem apontado como mandante do feminicídio da ex-companheira é preso no AM

Manacapuru (AM) – Um homem de 54 anos, foi preso preventivamente após ser apontado como o mandante do feminicídio de sua ex-companheira, que tinha 41 anos, no município de Manacapuru, no dia 6 de junho deste ano.

De acordo com a delegada Roberta Merly, na ocasião do crime, os dois indivíduos, não identificados, efetuaram três disparos contra a vítima, que foi a óbito.

“Ao longo das investigações, foi possível constatar que o homem seria o mandante do crime, bem como que a mulher teria medida protetiva em seu favor em razão das ameaças proferidas pelo indivíduo”, disse.

Conforme a delegada, os trabalhos investigativos continuarão para identificar e prender os executores da mulher. Walid responderá por feminicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

