Inscrições gratuitas para edital que beneficia organizações indígenas encerram nesta quarta

Amazonas – As inscrições gratuitas para o edital “Parentas Que Fazem”, que vai financiar cinco organizações e/ou grupos indígenas, formais e informais, liderados por mulheres no Amazonas, com R$ 250 mil cada, encerram nesta quarta-feira, 16 de agosto.

O projeto da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) prevê ainda 12 meses de apoio técnico. O edital está disponível em: fas-amazonia.org/parentas-que-fazem/.

A iniciativa será executada pela FAS, com apoio da Google.org, instituição filantrópica do Google, e em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e a Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas (Makira-E’ta).

O objetivo é potencializar projetos empreendedores de organizações e/ou grupos regionais formais e informais, que tenham reconhecimento ou autodeclaração indígena e também com gestão de mulheres indígenas.

Junto do aporte financeiro, as cinco organizações selecionadas também terão acesso a serviços de iniciação empreendedora, assessoria técnica e treinamentos em gestão. Além delas, outras cinco classificadas, na sequência, serão beneficiadas com formação em iniciação empreendedora.

“Estamos trabalhando para mostrar o protagonismo que as mulheres indígenas exercem pela sustentabilidade na Amazônia. A FAS também construirá três centros de inclusão digital, onde treinará mulheres indígenas em design de projetos, finanças, vendas e marketing digital para ajudá-las a expandir seus empreendimentos. O recurso deverá colaborar com a incubação, financiamento e ampliação desses empreendimentos, além do desenvolvimento de um portfólio de soluções destinado à realidade das mulheres indígenas da Amazônia”, detalha Rosa dos Anjos, supervisora da Agenda Indígena da FAS.

As propostas devem ser enviadas para o e-mail [email protected] e pelo WhatsApp (92) 98643-0844.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

Sobre a Coiab

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), é uma organização indígena com 34 anos de atuação na defesa dos direitos indígenas a terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade, considerando a diversidades de povos, e visando sua autonomia por meio de articulação política e fortalecimento das organizações indígenas.

É a maior organização indígena regional do Brasil em número de povos incluídos e área de abrangência. Atua em nove estados da Amazônia Brasileira (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), e está articulada com uma rede composta por associações locais, federações regionais, organizações de mulheres, professores, estudantes indígenas, e subdividida em 64 regiões de base.

Sobre a Makira-E’ta

A Rede de Mulheres Indígena do Estado do Amazonas – Makira E’ta é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) independente, privada, de interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não econômicos, fundada no dia 29 de julho de 2017.

Tem como missão a promoção e o desenvolvimento social, político e econômico, com prioridade à mulher indígena. A Makira E’ta acredita em uma sociedade com igualdade de oportunidades a todos e neste o protagonismo da mulher indígena principalmente nas comunidades que são excluídas das políticas públicas dos municípios.

*Com informações da assessoria

