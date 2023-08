Prefeitura de Manaus realiza ação para maior respeito à faixa de pedestre

Manaus (AM) – “É maravilhoso ver todos respeitando a faixa de pedestres e os motoristas parando para os pedestres fazerem a travessia. Deveria ser sempre assim”. Foi com esta declaração que a dona de casa Ieda Lopes, 60 anos, elogiou a ação do projeto “Atravesse na faixa”, promovida, nesta terça-feira, 15/8, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova 1, zona Norte de capital, em frente a um grande shopping na região.

Moradora do bairro Cidade Nova, Ieda relatou que atravessa todo dia na avenida e espera que a ação educativa do IMMU mude o comportamento dos motoristas. “A gente tem que esperar um tempo até conseguir atravessar a avenida, mas acredito que toda medida educativa melhora aos poucos o comportamento dos motoristas”, ressaltou.

O diretor de Educação de Trânsito e Estatística do IMMU, Pedro Miranda, explicou o motivo da ação. “Nossa atuação é contínua de educação para o trânsito e hoje estamos com ‘Atravesse na faixa’ orientando os pedestres para que façam a travessia na faixa de pedestre, sempre estendendo a mão para que os carros parem para a travessia mais segura. Quanto aos motoristas, estes devem reduzir a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres”, destacou Pedro.

Administrador no shopping Sumaúma, Augusto Cesar Soares de Oliveira Júnior, 39 anos, afirmou que a ação do IMMU é positiva e necessária. “Neste local, além da movimentação do shopping há ainda as pessoas que se deslocam à policlínica aqui em frente. Então, o fluxo de pessoas aqui é muito grande, por isso esta parte de orientação é importante para que motoristas e pedestres tenham mais respeito no trânsito. Por isso, o trabalho de educação é muito importante”, frisou.

