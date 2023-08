Mulher que agrediu babá e atirou contra advogado tem prisão preventiva decretada

Apó agredir uma babá de 40 anos e atirar contra um advogado, Jussana Machado, 39 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva após passar por Audiência de Custódia neste sábado (19), no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco na zona Sul de Manaus.

Os membros da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB-AM compareceram ao Fórum para pedir justiça. O Presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, declarou em coletiva de imprensa que a Ordem acompanhará todo o caso.

“A OAB como representante da sociedade está aqui para pedir justiça. Nós não ficamos por esse momento, nós vamos acompanhar esse caso até o final. Um caso que tiver um advogado, a OAB estará presente do início ao fim”, disse Mendonça.

O caso

Uma babá de 40 anos, foi espancada e um advogado foi baleado de raspão em uma das pernas durante uma confusão ocorrida na noite dessa sexta-feira (18), no estacionamento de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A autora do disparo é supostamente uma mulher identificada como Juçana Machado, esposa do investigador da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato. Câmeras de segurança registraram detalhes de toda ação assistida também pelos moradores do residencial.

De acordo com relatos das próprias vítimas, a babá vinha sendo xingada ao menos cinco meses por Juçana e momentos antes da briga, a trabalhadora e o advogado estavam deixando um elevador quando encontraram com Juçana.

