Homem suspeito de matar médica e colocar corpo dentro de mala é preso

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu o namorado da médica encontrada morta dentro de uma mala em um apartamento em São José do Rio Preto (SP). O suspeito foi encontrado no bairro Vila Elmaz na casa da mãe dele neste sábado (19). As informações são do G1

A Justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra o namorado de Thallita, Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, apontado como o principal suspeito de cometer o crime, no sábado (19). A informação é da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic).

Conforme apurado pela reportagem, Davi deve prestar depoimento ainda neste sábado.

O crime foi descoberto pela polícia no fim da tarde de sexta-feira (18). Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, vai ser enterrada no Cemitério São Pedro, localizado no bairro Vila Alpina, às 13h de domingo (20).

O corpo da vítima foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto na tarde de sábado (19). A perícia apontou que Thallita morreu por hemorragia aguda, causada pelas facadas. Não há informações sobre o horário do velório.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência, foi a mãe de Thallita, que mora em Guaratinguetá (SP), quem notou o desaparecimento da filha e pediu para que uma amiga da vítima fosse até o prédio onde ela morava, no bairro Redentora, em Rio Preto.

Ainda de acordo com o BO, o apartamento de Thallita, localizado no 3º andar, estava trancado. Por isso, essa amiga acionou a polícia, com a ajuda do porteiro. O corpo de Thallita foi encontrado nu, na lavanderia do apartamento, dentro da mala.

