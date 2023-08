Palácio da Justiça recebe espetáculos gratuitos dos Corpos Artísticos do Amazonas

Entre recitais e bailados, a programação conta com apresentações do Balé Folclórico do Amazonas e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos

Manaus (AM) – Apresentações dos Corpos Artísticos do Amazonas e visita à exposição “Otoni das 70 Mesquitas” estão na programação gratuita do Centro Cultural Palácio da Justiça, situado na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro. O espaço está aberto semanalmente para visitação das 9h às 17h, exceto às terças e domingos. As atividades são voltadas para todos os públicos.

De acordo com José Marques, diretor do Departamento de Centros Culturais e Teatro, as diversas atividades dos Corpos Artísticos acontecem para despertar o interesse público em diferentes alternativas de entretenimento. Além disso, a população pode conhecer e prestigiar a história do poder judiciário do Estado.

“Essas apresentações são de fundamental importância para todos, pois é uma oportunidade da comunidade ter acesso a ações que potencializam a difusão dos saberes artístico-culturais”, destaca o diretor.

Programação

Sexta-feira (18), às 18h

O Balé Folclórico do Amazonas apresenta “Folguedos”. O espetáculo é um grande arraial, com direito a danças folclóricas tradicionais. Lançado em 2014, ele vem ganhando novos formatos a cada apresentação.

Sábado (19), às 18h

O coral Madrigal do Amazonas apresenta o “Recital das músicas brasileiras com piano”. O repertório conta com canções apresentadas por Carlos Gomes, Villa-Lobos e Cláudio Santoro.

Sábado (26), às 18h

Finalizando o mês, o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos se reúne para a apresentação da “Missa Festiva de John Leavitt”. A composição de Franz Schubert foi composta em 1815, quando o compositor tinha 18 anos e sua estreia ocorreu numa modesta igreja paroquial, no subúrbio de Viena. A obra contém seis movimentos que intercalam entre coro e solistas.

Centro Cultural Palácio da Justiça

O Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ) é patrimônio cultural do Amazonas, aberto à visitação pública e, também, à promoção das artes, por meio de exposições, espetáculos musicais, teatro, cinema e apresentação de palestras.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @culturadoam, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Ainda me Iludo”, nova música do cantor Péricles lançada nesta quinta (17)

“Gran Turismo” ganha sessões antecipadas no Cine Araújo, em Manaus

Oficina de Canto Coral contempla crianças de escola pública de Manaus