Criança é baleada após assalto em loja de influenciador amazonense

Manaus (AM) – Uma criança que não teve a idade e nem a identidade revelada, foi baleada durante um assalto ocorrido nesta sexta-feira (11) na loja do influenciador amazonense Lucas Picolé.

A loja fica localizada no bairro são José Operário, Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Segundo testemunhas, os criminosos levaram celulares e ao tentarem fugir do local deram uma coronhada em um mototaxista. Para amedrontar, efetuaram diversos disparos com arma de fogo. Uma criança foi atingida e um jovem, tio da criança, levou um tiro de raspão.

A população decidiu fazer justiça com as próprias mãos e agrediram os criminosos. Policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram acionados e os assaltantes, levados para o 6º DIP, localizado na zona Norte de Manaus.

O Portal Em Tempo aguarda posicionamento nas redes sociais da loja e o influenciador.

