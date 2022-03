Homem é executado a tiros em bar na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Saron Lima de Souza, de 29 anos, foi morto a tiros dentro de um bar na rua Doutor Martins Santana, bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. O crime chocou os moradores da região.

Segundo testemunhas informaram aos policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um veículo de modelo não identificado, na cor vermelha, estacionou ao lado do bar e os ocupantes do carro desceram do veículo em direção ao estabelecimento.

Ao chegarem ao bar, foram em direção a Saron que, sem chance de fuga, foi executado a tiros no local. A forma como o crime foi feito revela indícios de uma execução.

Os policiais da 2º Cicom acionaram os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), que realizou a perícia das causas da morte da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

*Edição: Leonardo Sena

