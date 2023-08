Amazonas tem feriado do dia 5 de setembro alterado para sexta-feira (8)

Com essa decisão, funcionários públicos do Estado terão expediente normal na terça-feira (5)

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas decretou a alteração do feriado do dia 5 de setembro, Dia de Elevação do Amazonas à Categoria de Província, para a sexta-feira dia 8 de setembro. Com essa decisão, funcionários públicos do Estado terão expediente normal na terça-feira (5).

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na segunda-feira (21), que foi disponibilizado nesta quarta-feira (24). Conforme a publicação, a decisão tem como justificativa a “necessidade de otimizar o funcionamento da máquina administrativa e o acesso aos serviços públicos” e “a necessidade de contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa, mediante a postergação do feriado de 05 de setembro, data alusiva a elevação do Amazonas à categoria de Província, para o dia 08 de setembro de 2023, sexta-feira”.

A data dos feriados é nos dias do #SouManaus Passo a Paço 2023. A prefeitura de Manaus seguirá o calendário dos dias 5 e 7 de setembro. Na quarta-feira (06) foi decretado ponto facultativo e não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

