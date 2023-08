SouManaus: Prefeitura abre 2º lote de inscrição para os palcos Guardião da Amazônia e Amazona

Manaus (AM) – O segundo lote com 30 mil pulseiras para os dias 5 e 6 de setembro, nos palcos Guardião da Amazônia e Amazona, do festival “#Sou Manaus Passo a Paço 2023”, vai ser aberto nesta quarta-feira (23), a partir das 19h.

O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, na tarde de terça-feira (22), ao reforçar para a população que a inscrição é apenas para dois dos sete palcos do festival.

“Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos abrindo o segundo lote, com 30 mil ingressos para as pessoas que desejam assistir aos shows dos dois palcos na área portuária, o Guardião da Amazônia (plataforma Malcher) e Amazona (ao lado da Alfândega). Vale ressaltar que as pessoas podem escolher entre um quilo de alimento não perecível e as garrafas PETs”, destacou.

A população tem acesso a dois links para a inscrição, no soumanauspassoapaco.com.br ou no eventos.manaus.br. Outro ponto de destaque é quanto à impressão do documento. “É importante que as pessoas imprimam o documento ou apresentem o QRCode para a troca”, completou Cardoso.

A troca de pulseiras do 1º lote para o primeiro dia do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, palcos Guardião da Amazônia, na plataforma Malcher, e Palco Amazona, ao lado da Alfândega, será nos dias 28 e 29 de agosto, em cinco pontos da cidade: supermercados Nova Era nas avenidas Torquato Tapajós, Torres, Grande Circular e Silves, e para as garrafas PETs, na Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

De acordo com Osvaldo Cardoso, a troca por garrafas PETs é uma maneira de chamar a atenção da população para o cuidado, a preservação e o pertencimento quanto a sustentabilidade e o meio ambiente.

“Nosso festival este ano trabalha três vertentes: Ancestralidade, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, e dentro desta temática, temos a quantidade de lixo retirada dos igarapés de Manaus, de nossas nascentes, e a maioria são garrafas PETs, por isso, a ideia da troca das pulseiras por pet, para evitarmos que mais garrafas parem em nossos igarapés. Queremos chamar a atenção da população para esse tema, tão importante para a vida humana, que é o nosso meio ambiente preservado e cuidado”, pontuou.

Já a troca por alimentos tem o objetivo de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura de Manaus fará ampla divulgação da entrega dos alimentos.

