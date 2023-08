David Almeida anuncia David Guetta como mega-atração do #SouManaus Passo a Paço 2023

Manaus (AM) – O Prefeito David Almeida anunciou na noite desta quinta-feira (3), o DJ David Guetta como a mega-atração supresa do Festival #SouManaus Passo a Paço 2023. O anúncio ocorreu na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O artista Lobão também foi confirmado como atração do rock durante o evento.

Segundo Almeida, a parte contratual de Guetta contou com a ajuda de empresários manauaras que atuam no ramo de entretenimento.

“Ele tocará em Ibiza, tocará em Manaus, nossa atração internacional é o DJ David Guetta. Isso é Sou Manaus. Muito obrigado as pessoas que nos ajudaram a fechar essa atração, toda nossa equipe. Tenho certeza que Manaus vai tremer com David Guetta na Amazônia.

Ainda segundo o prefeito, os cofres da prefeitura não serão afetados para o pagamento dos artistas que se apresentarão no festival.

“Muito provavelmente, não vai sair R$ 1 do cofre da prefeitura para pagar as atrações, o recurso dos patrocinadores irá pagar”, finalizou Almeida.

O prefeito anunciou ainda que 97% dos ingressos do evento serão gratuitos e os 3% restantes serão vendidos. O preço do passaporte será divulgado em breve. Parte do valor arrecadado será destinado ao pagamento dos artistas.

A Prefeitura de Manaus já anunciou 12 atrações nacionais para o #SouManaus: Biquíni; Kevin o Cris; Zeca Pagodinho; Zé Felipe e Virgínia Fonseca; Humberto Gessinger; Léo Magalhães; Murilo Huff; Marina Sena; Padre Fábio de Melo; Isadora Pompeo; Israel Salazar e Somos Amém.

O #SouManaus Passo a Paço 2023 será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus, e tem como mote a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica.

