Homem suspeito de roubar 15 postos de combustíveis em Manaus é preso

Manaus (AM) — Luciano Ferreira Neves, de 31 anos, apontado como autor de 15 roubos a postos de combustíveis de Manaus, foi preso, na terça-feira (22), no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), homem foi identificado a partir das câmeras de segurança dos estabelecimentos que foram alvos dos roubos. Além disso, foi identificada, também, a placa da motocicleta utilizada no crime.

Um dos roubos ocorreu no dia 16 de agosto deste ano, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, conforme registro de imagens obtidas durante os trabalhos investigativos.

“Em análise à imagem, é possível observar que o infrator chega no posto dirigindo uma motocicleta da cor amarela e, em ato contínuo, aborda o frentista do estabelecimento e subtraí o dinheiro arrecadado em uma das vendas, empreendendo fuga do local em seguida”, disse o delegado.

E acrescenta que os demais roubos foram executados da mesma forma, motivo pelo qual as investigações irão continuar para apurar a existência de outras possíveis vítimas deste infrator. O suspeito responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.

