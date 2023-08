Liam Payne cancela apresentação no The Town

O cantor Liam Payne anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul. O cantor britânico disse que foi hospitalizado com uma infecção nos rins, e está sob ordens médicas de ficar em repouso.

“Começamos os ensaios, e fui aconselhado sobre esse não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero”, diz o cantor britânico no vídeo. “Vamos ter que remarcar [a turnê].”

Liam Payne era uma das atrações confirmadas para o The Town, que será realizado em São Paulo entre os dias 2 e 10 de setembro. Ele seria uma das atrações do palco principal, o Skyline, no dia 7.

Recentemente, a banda Queens of the Stone Age também cancelou a passagem pelo Brasil, por recomendações médicas. O grupo se apresentaria no dia 9 de setembro, e foi substituído no Skyline pelo trio Yeah Yeah Yeahs.

Em nota enviada a Splash, o The Town confirmou que o show de Liam Payne está cancelado, e anunciou que uma nova atração será revelada em breve.

Segundo a organização, não haverá reembolso: “Por se tratar de um evento com inúmeras atividades, as atrações e horários podem sofrer alterações, não sendo cabível o reembolso do valor pago correspondente ao ingresso.”

*Com informações do UOL

